Армия России нанесла поражение предприятиям военной промышленности Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Войска РФ также нанесли поражение объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), местам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщили в ведомстве.

Удары ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, следует из сообщения. За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 29 БПЛА самолетного типа.