Возмездие в ударном темпе

США провели новую военную операцию в Сирии и нанесли удары по 70 объектам ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). Ранее американцы атаковали инфраструктуру и склады с оружием группировки. Пентагон назвал удары ответом на гибель граждан США в Пальмире: на прошлой неделе из-за нападения боевиков погибли двое военнослужащих и переводчик. Эта стычка стала первым подобным инцидентом после свержения сирийского президента Башара Асада. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака 20 декабря является актом возмездия, а новое правительство республики «полностью поддерживает действия Пентагона».

Теперь Вашингтону придется признать, что полностью справиться с террористами в регионе так и не получилось, отметила специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина: «Трамп в своем стиле — он не признает очевидного. То, что сейчас происходит, противоречит его прежним заявлениям о том, что террористы уничтожены и их уже там нет. На самом деле перспективы не такие радужные. Американцы не обращали внимание на другие террористические атаки, часто страдали местные жители и представители национальных религиозных меньшинств. Но сейчас речь пошла об американских военнослужащих, и уже отрицать очевидное Вашингтон не может. Между тем все-таки какие-то результаты в регионе и у американской, и у российской антитеррористических кампаний были. Количество терактов на Ближнем Востоке уменьшилось примерно на треть. По официальным данным мониторинговых структур, борьба с терроризмом приносит свои результаты. Но как сами ячейки, так и сочувствующие им все-таки сохраняются. Прежде всего речь идет о таких странах, как Ирак, Сирия, где еще не совсем стабильная ситуация. Сторонники ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) уже годы назад вышли и на территорию Афганистана. Самая большая опасность — это так называемые волки-одиночки, которые разделяют идеологию. Здесь дело не в численности, ведь и один человек может принести много бед и горя».

По данным американской разведки, в Сирии и Ираке по-прежнему действуют от 1,5 тыс. до 3 тыс. боевиков террористической группировки. В регионе США развернули около десятка военных баз, на которых служат больше 1 тыс. солдат. Эти силы вошли в состав международной коалиции, ведущей борьбу с террористами. Удары по объектам боевиков усилились в последние месяцы. А в ноябре 2025-го сирийские власти арестовали свыше 70 человек, подозреваемых в связях с ними. Впрочем, США и другие члены коалиции не рискнут проводить новые операции слишком часто, считает востоковед и консультант ПИР-центра Леонид Цуканов: «Далеко не во всех провинциях власти на местах способны эффективно сдерживать радикалов и своевременно выявлять их подпольные ячейки, особенно это касается регионов по типу Дейр-эз-Зора. Там неподалеку находится крупная пустыня Бадия, где располагаются как раз объекты террористических группировок. За счет того, что эта местность пустынная и трудно контролируемая, радикалы чувствуют себя там достаточно вольготно.

Конечно, эти ячейки разобщены между собой и уже не представляют ту же монолитную силу, что была в начале 2010-х, когда аль-Багдади и прочие пытались построить на территории Сирии и Ирака радикальный халифат. Но тем не менее они по-прежнему способны наносить удары по сирийским объектам и атаковать военных.

При этом сами США не заинтересованы в том, чтобы вновь наращивать операции против ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России). В Вашингтоне рассчитывают на то, что основную нагрузку возьмут на себя именно сирийцы, новое правительство республики и лояльные ему подразделения. Российская сторона тоже достаточно внимательно следит за динамикой обстановки, в том числе за поведением и действиями радикальных исламистов. Пока участие РФ в борьбе с данной системной угрозой выражено в первую очередь в патрулировании, оказании какой-то кулуарной помощи в противодействии бандподполью. При этом полноценных авиаударов по объектам радикалов пока тоже не проводится. Есть вероятность, что Дамаск может обратиться с такой просьбой вновь, но пока они тоже нацелены на то, чтобы вести борьбу в первую очередь самостоятельно».

У России в Сирии остались две военные базы, которые развернули еще при правлении Башара Асада. По соглашению, они должны оставаться на территории страны больше 40 лет. Осенью 2025-го временный президент страны Ахмед аш-Шараа пообещал соблюдать все прежние договоренности с Кремлем.

Егор Парфенов