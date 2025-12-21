Песков: разъединение прямой линии и пресс-конференции зависит от графика Путина

Разделение форматов прямой линии и большой пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет зависеть от его графика и обстоятельств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Дмитрий Песков подчеркнул уникальность такого нового формата, который позволяет задавать вопросы абсолютно свободно. «Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция»,— отметил представитель Кремля. В ходе прошедшей 19 декабря в Гостином дворе трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на десятки вопросов в течение 4,5 часа. Господин Песков добавил, что некоторые вопросы понравились президенту, а некоторые — нет, и это абсолютно нормально.

Ранее эти мероприятия проводились отдельно: прямая линия представляла собой ответы президента на вопросы граждан через письма, смс, звонки и видеовключения, а большая пресс-конференция предполагала общение с российскими и зарубежными журналистами. С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций. В 2020 году из-за пандемии оба формата впервые объединили в одно мероприятие, а в 2021 году вернулись к проведению раздельно. Начиная с 2023 года формат совместной пресс-конференции и прямой линии стал постоянным.