В Татарстане за неделю подешевели помидоры и морковь, но подорожала свинина

В Татарстане за период с 8 по 14 декабря зафиксировали снижение цен на помидоры, морковь и свеклу. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Стоимость помидоров уменьшилась с 193,7 до 189,48 руб. за килограмм, моркови — с 33,01 до 32,5 руб., а свеклы — с 32,69 до 32,32 руб. Белокочанная капуста подешевела на 3,07%, достигнув цены 25,35 руб. за килограмм.

В пределах 1% снизились цены на хлеб, шлифованный рис, пшено, сахарный песок, а также на твердые, полутвердые и мягкие сыры.

Свинина подорожала с 362,52 до 366,56 руб. за килограмм, мясные консервы для детского питания — с 1116,21 до 1130,65 руб., а сливочное масло — с 1033,72 до 1046,41 руб. за килограмм. Свежие огурцы стали дороже на 3,88%, достигнув цены 156,71 руб. за килограмм, а репчатый лук — на 1,32%, до 37,15 руб. за килограмм.

