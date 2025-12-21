В Выксе проходит выставка истории советского домостроения

В Выксе открылась выставка «Счастливая жизнь в квадрате. Выксунский эксперимент и индустриальное домостроение в СССР». С помощью Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева организаторы пытаются осмыслить социальный и технологический эксперимент XX века — советскую программу панельного домостроения.

Фото: Артем Карпухин

В 1958 году в Выксе построили первый экспериментальный крупнопанельный дом наиболее массовой серии 1960–1970-х годов. Выставка проходит до 18 января на двух площадках — в Музее истории Выксунского металлургического завода и в квартире самого дома, в которой воспроизведена обстановка 1950-х годов.

Подробнее об экспозиции — от авангардистских поисков 1920-х до переоценки советского модернизма в 1980-е годы — в культурном обзоре Weekend «Как строили счастье».