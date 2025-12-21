Кирилла Дегусарова назначили новым и. о. гендиректора Aurus

Кирилл Дегусаров назначен новым исполняющим обязанности генерального директора компании Aurus, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Он приступил к своим обязанностям 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дегусаров возглавил Aurus

Фото: Пресс-служба Aurus Кирилл Дегусаров возглавил Aurus

Фото: Пресс-служба Aurus

До назначения на пост генерального директора Дегусаров занимал должность директора по производству в «Аурус». На новой должности он сменил Андрея Богинского.

Компания «Аурус» специализируется на производстве автомобилей премиум-класса. Завод расположен в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Производственная мощность предприятия составляет до 5 тыс. машин в год.

Влас Северин