Кирилла Дегусарова назначили новым и. о. гендиректора Aurus
Кирилл Дегусаров назначен новым исполняющим обязанности генерального директора компании Aurus, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Он приступил к своим обязанностям 16 декабря.
Кирилл Дегусаров возглавил Aurus
Фото: Пресс-служба Aurus
До назначения на пост генерального директора Дегусаров занимал должность директора по производству в «Аурус». На новой должности он сменил Андрея Богинского.
Компания «Аурус» специализируется на производстве автомобилей премиум-класса. Завод расположен в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Производственная мощность предприятия составляет до 5 тыс. машин в год.