Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ГАЗель» со школьниками съехала в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти

Утром 21 декабря на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области «ГАЗель» съехала в кювет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило с 102-го километра трассы — в районе деревни Кисельня. На место выезжала дежурная смена 60-й пожарно-спасательной части. Информации о пострадавших не поступало, обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

В экстренных службах рассказали 47news, что в салоне находились школьники, которые ехали на соревнования по единоборствам. Предварительно, там было семь детей и сопровождающий.

Артемий Чулков

Новости компаний Все