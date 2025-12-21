В Аксубаевском районе Татарстана мужчина погиб при пожаре в частном доме
В поселке городского типа Аксубаево в Татарстане при пожаре в частном доме погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом доме по улице Комарова.
Пожарные расчеты ликвидировали огонь на площади 84 квадратных метров. В процессе тушения было обнаружено тело владельца дома. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Всего за прошедшие сутки в Татарстане произошло 6 пожаров.