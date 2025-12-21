Ушаков: предложения Украины и ЕС в мирный план не приближают урегулирования

Изменения, которые внесли или пытаются внести в мирный план представители Украины и Европы, не улучшают документ. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков (слева)

«Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира»,— сказал Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Ушаков также отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у него информация о ходе встреч спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами.

Идея встречи представителей России, США и Украины не обсуждалась всерьез и не прорабатывается, сообщил помощник российского президента. Он отметил, что не видел лично документов США по мирному урегулированию конфликта после обсуждений с Европой и Украиной, хотя через прессу были получены некоторые сигналы.