Ушаков: идея встречи экспертов РФ, США и Украины не обсуждалась всерьез

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея проведения трехсторонней встречи экспертов России, США и Украины пока не обсуждалась всерьез и не находится в проработке. Отвечая на вопросы журналистов, господин Ушаков уточнил, что никто еще не говорил серьезно об этой инициативе, и он не знает, присутствуют ли представители Украины в Майами, где проходят переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Майами спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ведет двусторонние переговоры с американскими партнерами — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам первого дня переговоров Дмитриев охарактеризовал дискуссии как конструктивные и сообщил, что консультации продолжатся еще в воскресенье.

Кроме того, господин Ушаков отметил, что лично не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Украиной, хотя через прессу были получены некоторые сигналы. Он подчеркнул, что изменения, вносимые в мирный план Европой и Украиной, далеко отводят достижение договоренностей.