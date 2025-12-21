В Самарской области нашли четверых пропавших детей

Установлено местонахождение детей из поселка Безенчук в Самарской области, пропавших вечером 20 декабря, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В ведомстве сообщили, что противоправных действий в отношении детей не совершалось. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства, при которых четверо детей ушли из дома.

Поиски трех пропавших девочек и мальчика начались ночью после обращения родителей. В поисках участвовали наружные наряды полиции, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, а также волонтеры «Лиза Алерт».