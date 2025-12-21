На завершение строительства больницы в Ульяновске выделят федеральные средства

Правительство РФ выделило 300 млн рублей на завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф.Горячева. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин 19 декабря 2025 года.

Средства из резервного фонда кабмина позволят повысить уровень готовности объекта до 93% до конца текущего года. Новый корпус рассчитан на 100 коек.

Ульяновская областная детская клиническая больница является крупным медицинским учреждением, оказывающим специализированную помощь детям в регионе. Михаил Мишустин посетил больницу в 2021 году в рамках рабочей поездки.

Из федерального бюджета на строительство инфекционного корпуса было направлено более 2 млрд руб.

Андрей Сазонов