Ушаков: Дмитриев в Майами проводит переговоры с американскими партнерами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проводит переговоры с американскими коллегами, об итогах встречи он доложит, когда вернется в Москву. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Помощник российского президента Юрий Ушако

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кирилл Дмитриев прибыл в США для разговора с партнерами, «с которыми мы неоднократно встречались», сообщил господин Ушаков журналистам. «Кстати, в эти дни американцы отмечают Рождество. Наверное, в эти дни работать мало кто будет»,— сказал помощник президента России.

Сейчас идея о трехсторонней встрече представителей России, США и Украины на данный момент не находится в проработке, серьезно об этой инициативе пока не говорили, заявил Юрий Ушаков. Он также сообщил, что ему неизвестно о том, находится ли сейчас в Майами украинская делегация.

Кирилл Дмитриев прибыл в США 20 декабря и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США и его зятем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Сам господин Дмитриев сообщил, что переговоры с американскими чиновниками в Майами об урегулировании конфликта на Украине проходят конструктивно.