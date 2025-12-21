В Татарстане увеличат минимальный взнос на ремонт в многоквартирных домах на 20%

В Татарстане увеличат минимальный взнос на капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах примерно на 20% с 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале республики.

Согласно постановлению, плата за 1 кв. метр вырастет с 8,4 до 10,1 руб. Данное решение вступит в силу с 1 января 2026 года.

В прошлом году, с 1 января 2025 года, минимальный взнос на капремонт уже повышался на 10% — с 7,7 до 8,47 руб. за 1 кв. метр.

