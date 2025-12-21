Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман

На 76-м году жизни умер Владимир Грусман, на протяжении 20 лет возглавлявший Российский этнографический музей. Соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам этнографа и подвижника музейного дела выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский этнографический музей Фото: Российский этнографический музей

Владимир Грусман окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. С 1974 по 1991 годы работал старшим научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР (предыдущее название Российского этнографического музея — «Ъ»). В 1991 году он стал заместителем главы учреждения, а в 1999-2019 годах был его директором. В 2019-2020 годах господин Грусман работал советником директора музея.

Он стал инициатором множества проектов, посвященных культуре и религии народов России, расширил культурные связи с другими странами, в том числе с Норвегией и Афганистано, а также организовал масштабную реконструкцию музейных экспозиций и хранилищ.

Артемий Чулков