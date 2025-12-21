На капремонт Бауманского лицея в Йошкар-Оле выделили 135 млн рублей

На капитальный ремонт здания Бауманского лицея в Йошкар-Оле выделили 135 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт входных групп, фасадов, окон, кровли, систем вентиляции, водоотведения, электроосвещения, кондиционирования, а также обновить системы пожарной сигнализации, оповещения, громкоговорящей связи, структурированной кабельной сети, водоснабжения, канализации и отопления.

Работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Источником финансирования являются субсидии из республиканского бюджета.

Влас Северин