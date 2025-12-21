В Екатеринбурге умер поэт Егор Белоглазов

В Екатеринбурге умер поэт и драматург Егор Белоглазов на 51-м году жизни. Информацию о смерти сообщила его супруга Вера Белоглазова в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сообщению, Егор Белоглазов умер в больнице №1 города Екатеринбурга в ночь на 18 декабря. Церемония прощания пройдет 23 декабря в 13:00 в ритуальном зале ЦГКБ № 1.

Егор Белоглазов родился в 1975 году в городе Анапа, а с 1992 года проживал в Екатеринбурге. Он получил образование в Уральском государственном университете, Екатеринбургском государственном институте (направление – драматургия) и духовной академии. Становился лауреатом поэтических конкурсов. Согласно сайту «45 параллель», печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», поэтических альманахах и сборниках.