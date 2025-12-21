Указ планетарного масштаба

18 декабря Дональд Трамп подписал указ об «Обеспечении превосходства Америки в космосе». Одновременно NASA наконец-то получило постоянного главу — на этом посту был утвержден Джаред Айзекман. На фоне других событий недели эти новости легко могли потеряться, но документ безусловно заслуживает рассмотрения, так как в нем провозглашаются цели США в космосе, по меньшей мере на время работы текущей администрации. А некоторые моменты можно счесть и вовсе поворотными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с аппаратом NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), предназначенным для изучения границы гелиосферы Солнца, 24 сентября 2025 года

Фото: Joe Skipper / Reuters Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с аппаратом NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), предназначенным для изучения границы гелиосферы Солнца, 24 сентября 2025 года

Фото: Joe Skipper / Reuters

В первую очередь разберем то, что попало в заголовки СМИ. Первую высадку на Луну в рамках миссии Artemis III теперь планируется провести в 2028 году. Дональд Трамп считает программу «Артемида» своим детищем, она была провозглашена во время его первого срока, и неудивительно, что ему очень хотелось бы застать возвращение американцев на Луну, пока он остается в Белом доме. Примечательно, что и во время первого срока Трампа высадку запланировали на последний год его нахождения на президентском посту — 2024-й (хотя он, естественно, планировал выиграть вторые выборы).

Однако пропуск одной каденции тут стал даже удачным, так как из-за недостаточного финансирования для столь сложной задачи, выбора не самых простых технических решений и проблем с менеджментом программа продвигается очень тяжело.

До недавнего указа высадку формально планировали на 2027 год, но ни у кого не было сомнений, что это практически невозможно. Даже 2028 год выглядит не очень оптимистично.

Одна из главных проблем — это создание посадочного модуля на базе Starship Илона Маска, который требует еще много времени на доработку. Если в наступающем году хорошо покажет себя в испытательных полетах более простой «резервный» посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin, то не исключено, что первую миссию переведут на него.

Относительно уверенными можно быть только в миссии Artemis II, в рамках которой астронавты весной 2026 года планируют облететь Луну. В ходе нее планируется использовать технику уже худо-бедно отработанную в 2022 году в беспилотном полете Artemis I.

Луне в космическом плане Дональда Трампа уделено центральное внимание. Нынешняя администрация США видит в возвращении на спутник Земли путь к «укреплению американского лидерства в космонавтике, закладку фундамента лунной экономики, подготовку к миссии на Марс и источник вдохновения для будущих поколений американских первопроходцев».

К 2030 году планируется «развернуть первоначальные элементы лунного аванпоста», однако надо сказать, что под этим можно понимать что угодно.

Например, ранее в рамках третьей высадки — миссии Artemis V — планировалось доставить на поверхность лунное багги и научное оборудование, что вполне можно будет назвать «первоначальными элементами аванпоста».

Впрочем, вполне вероятно, что планы «Артемиды» после Artemis III будут кардинально переработаны: новый глава NASA Джаред Айзекман — сторонник отказа от дорогой ракеты-носителя SLS и большего использования коммерческих пусковых предложений. Эта же идея, хоть и без конкретики, присутствует в новом указе Дональда Трампа.

Чуть более конкретны ядерные планы — компактный реактор для поверхности Луны должен быть «готов к запуску к 2030 году» (важно отметить, что именно готов, а не запущен — к этому сроку только что основанной и посещаемой ненадолго лунной базе реактор будет еще не нужен). В тексте присутствует также призыв разработать ядерные орбитальные реакторы.

Не секрет, что вся эта американская активность подстегивается китайской лунной программой, которая гораздо хуже освещается, но продвигается достаточно успешно.

Если у КНР не возникнет проблем с новой сверхтяжелой ракетой-носителем Long March 10, которая должна начать полеты в наступающем году, а у американцев продолжатся задержки и переносы, то китайцы вполне могут опередить их в новой «лунной гонке», о которой уже открыто говорят в Вашингтоне, и первыми высадиться на спутник Земли.

Часть указа Дональда Трампа, посвященная лунным полетам, привлекла основное внимание, но, возможно, не она является самой важной. Расстановка приоритетов и ряд других моментов достойны самого пристального рассмотрения. Во-первых, примечательно, что в указе практически отсутствует упоминание науки и научных целей космонавтики — только в одном пункте говорится о необходимости «оптимизации инвестиций» в этой области. Возможно, это косвенная поддержка идей Джареда Айзекмана о более широком привлечении частных подрядчиков и концепции «науки как сервиса» в смысле «покупки» научной работы у внешних подрядчиков.

Экономика же, напротив, упоминается многократно — национальная, космическая и даже лунная. Цель космических полетов — в первую очередь в обеспечении американского экономического превосходства в этих сферах и защите экономических интересов на пространстве от низкой околоземной орбиты до поверхности Луны. Получать прибыль от добычи лунных ресурсов на горизонте даже десятилетий, вероятно, не получится, но американские авторы давно пишут о необходимости встать у истоков лунной экономики: формировать законодательство, нормативы, стандарты в различных областях, чтобы в дальнейшем доминировать в ней. Важность работы в этих областях подтверждена в новом указе Дональда Трампа, включая отдельно отмеченную необходимость создания сервисов по орбитальной и окололунной навигации, управлению «космическим трафиком» и даже установлению стандартов времени.

Второй важный мотив, проходящий красной нитью через весь документ,— это требование обеспечить защиту американского космического лидерства в космосе, как «первопроходческого», так и экономического, через силу.

Пункты о требовании продемонстрировать к 2028 году космические перехватчики системы ПРО (которые, вероятно, будут обладать и противоспутниковыми возможностями), обеспечении способности «обнаруживать, отслеживать и противостоять угрозам интересам США в космосе от сверхнизкой околоземной орбиты до окололунного пространства» и создании некоей «национальной космической инфраструктуры безопасности» соседствуют и чередуются с рекомендациями чисто мирного характера. Требования по подготовке предложений по реализации указа к главе NASA и военного министерства следуют через запятую.

В числе потенциальных угроз отдельно выделено размещение ядерного оружия в космосе, так что претензии и подозрения в этой области к России, вероятно, не сняты и будут повторяться в будущем.

Можно сказать, что лейтмотив документа в том, что США — по крайней мере нынешняя администрация — теперь рассматривают космонавтику в первую очередь не как научную деятельность или абстрактное «первопроходство» (хотя с идеологической точки зрения и оно важно), а как экономическую и военную сферу деятельности. Причем территориально речь идет уже не только об околоземной орбите, а как минимум и о так называемом цислунном пространстве, где необходимо добиваться политического, экономического и военного господства для процветания нации в будущем.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН