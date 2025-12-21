Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На реконструкцию первого Северного коллектора в Казани выделили 98,5 млн рублей

На реконструкцию 1-го Северного коллектора по улице Портовая в Казани выделили 98,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы должны быть выполнены в течение установленного договором срока уже после получения заявки от заказчика. Полное исполнение обязательств, включая гарантийные, предусмотрено до 30 июня 2026 года.

Заказчиком выступает МУП «Водоканал» города.

Влас Северин