На реконструкцию первого Северного коллектора в Казани выделили 98,5 млн рублей
На реконструкцию 1-го Северного коллектора по улице Портовая в Казани выделили 98,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
На реконструкцию первого Северного коллектора в Казани выделили 98,5 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы должны быть выполнены в течение установленного договором срока уже после получения заявки от заказчика. Полное исполнение обязательств, включая гарантийные, предусмотрено до 30 июня 2026 года.
Заказчиком выступает МУП «Водоканал» города.