Фигуристы из Прикамья стали бронзовыми призерами чемпионата России

Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовые награды чемпионата России, проходящего в Петербурге. После короткой программы они были четвертыми, но хорошо откатали произвольное выступление. Результат Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова по сумме двух программ — 215, 95 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отметим, что весь прошлый сезон эти фигуристы пропустили из-за травмы. В шестерку сильнейших вошли ещё две пермские пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов стали в итоге четвертыми, а Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — шестыми.