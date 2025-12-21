В историческом здании Владивостока вспыхнул пожар

Пожарные локализовали возгорание в административном здании на Пограничной улице Владивостока на площади около 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали людей с помощью спасательных устройств. В тушении задействованы 13 единиц техники, в том числе две автолестницы и 46 человек, сообщили в ведомстве.

Издание Vladivostok1.ru пишет, что пожар произошел в объекте культурного наследия регионального значения — Доме Ван-Тын-сина, который был построен в начале XX века. Свидетели сообщили, что огонь вспыхнул возле вентиляционной трубы со стороны внутреннего двора. Когда на место прибыли пожарные, возгорание перешло на электрические кабели фасада здания, что вызвало несколько замыканий, а затем распространилось на крышу и мансарду, сообщило издание.