В Самарской области пропали четверо детей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырех детей. СУ СКР по региону начало расследование по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего» (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В субботу, 20 декабря, в поселке Безенчук пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет. Дети ушли гулять и не вернулись домой.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета и полиции проводят мероприятия по поиску пропавших. На месте происшествия работают криминалисты.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области просит всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, обратиться по телефону 8(846) 300-7-114.