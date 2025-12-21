Тюменской ГАИ пришлось оказывать помощь водителю из-за сильных морозов

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области оказали помощь водителю, у которого сломался автомобиль в условиях сильных морозов. Инцидент произошел на 169-м километре трассы Тюмень-Омск в Омутинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тюменская Госавтоинспекция Фото: Тюменская Госавтоинспекция

Как сообщили в пресс-службе тюменской Госавтоинспекции, во время патрулирования инспекторы заметили «Газель», стоявшую у обочины. Водитель, 52-летний мужчина, следовавший из Волгограда в Кемерово с грузом подарков, рассказал, что из-за низких температур вышла из строя газовая аппаратура, что привело к остановке двигателя.

Полицейские предоставили водителю возможность согреться в служебном автомобиле, предложили горячий кофе и доставили его до ближайшей автозаправочной станции. С помощью другого транспортного средства удалось запустить двигатель неисправной «Газели».