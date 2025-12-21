Имущество обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли» вновь выставлено на продажу

Земельный участок в селе Аспа Уинского района, принадлежащий ООО «Шляпники» (входит в агрохоодинг «Ашатли»), выставлен на повторные торги, следует из данных fedresurs.ru. Начальная цена объекта — 42 млн руб. Проведение торгов назначено на 22 декабря. На продажу также выставлена спецтехника общества. Речь идет о семи тракторах, машине для внесения удобрений и грузовом автомобиле «КамАЗ». Общая стоимость девяти лотом составляет 3,62 млн руб.

Кроме этого, на торгах реализуется имущество еще одного актива «Ашатли» — ООО «Агротехконтракт». На аукцион выставлено девять лотов: бетономеситель, вилы, зерно-упаковочная машина, полуприцеп самосвальный и прочие комплектующие. Их общая стоимость составляет 702,2 тыс. руб.

Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли» создан в 2004 году. В холдинг входит девять юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Частинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Повторные попытки продать активы также не имели успеха по аналогичным причинам. По данным «Ъ-Прикамье», компании «Шляпники» и «Пихтовское» собирался выкупить соучредитель ООО «ТД “Айсберг”» и ООО «Айсберг Модерн» Александр Кириленко для объединения их в единый агрохолдинг.

В марте этого года стало известно, что покупателем двух хозяйств агрохолдинга «Ашатли» стало ООО «МПК-Арти». Компания приобрела поголовье из имущества ООО «Горы», а также оборудование и складские помещения колхоза ООО «Нива». По данным «Ъ-Прикамье», покупатель может быть связан со структурами бизнесмена Малика Гайсина из Екатеринбурга. В прошлом году подконтрольная ему строительная компания приобрела свыше 1 тыс. га земли ООО «Жемчужина», которое тоже входило в холдинг «Ашатли».