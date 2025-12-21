Челябинку будут судить за подкуп ответственных за закупки сотрудников школ

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело торгового представителя, обвиняемой в подкупе контрактных управляющих и членов закупочных комиссий образовательных организаций. За вознаграждение она получала гарантированные договоры на поставку продуктов питания в школы и детские сады, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску. Уголовное дело по материалам ОМВД возбудил и расследовал районный отдел СК России.

По версии следствия, 43-летняя горожанка, представлявшая интересы занимавшихся оптовыми поставками продуктов питания двух коммерческих организаций и индивидуального предпринимателя, передавала деньги контрактным управляющим и членам закупочной комиссии двух школ и одного детского сада. Таким образом, она обеспечивала приоритетное и беспрепятственное заключение договоров на поставку продуктов в обход конкурентных процедур, считает следствие. Общая сумма переданных сотрудникам образовательных организаций средств превышает 600 тыс. руб.

Челябинка обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 1 и ч. 2 ст. 200.5 (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.