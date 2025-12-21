На трассе «Иртыш» под Курганом в ночной аварии погибли два человека

В Курганской области на федеральной трассе легковой автомобиль столкнулся с фурой. Погибли два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в начале первого часа 21 декабря на 248 км трассы Р-254 «Иртыш» на территории Кетовского округа. По предварительным данным, 25-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал на перекресток неравнозначных дорог, не предоставив преимущества двигавшемуся по главной грузовому автомобилю Scania.

В результате столкновения на месте происшествия погибли две пассажирки легкового автомобиля 55 и 51 года. Еще один 54-летний пассажир госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Курганской области.