При стрельбе в ЮАР погибли десять человек
Десять человек погибли, еще десять пострадали при стрельбе в поселке Беккерсдаль, расположенном под Йоханнесбургом. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Сотрудник Южноафриканской полицейской службы (SAPS) поднимает оградительную ленту, чтобы судмедэксперт смог проехать к месту массового убийства в Беккерсдале
Фото: EMMANUEL CROSET / AFP
Мотив нападения на данный момент неясен. «Некоторые жертвы были застрелены на улицах неизвестными вооруженными людьми без разбора… У нас нет информации о том, кто именно это сделал»,— сообщили в полиции.
По данным портала News24, стрельба произошла в баре KwaNoxolo. Во время нападения некоторые жертвы находились внутри здания, а другие были застрелены на улице, сообщил изданию представитель полиции.
6 декабря при стрельбе в нелегальном баре в южноафриканском городе Претория погибли 11 человек. Среди жертв — мальчики трех и 12 лет, а также 16-летняя девушка. Еще 14 человек были ранены.