В Челябинске произошел крупный пожар в автосервисе

В Ленинском районе Челябинска произошел крупный пожар в здании автосервиса. Возгорание локализовано на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар начался ранним утром 21 декабря в здании на улице Новороссийская. Прибывшие пожарные локализовали возгорание на площади 200 кв. м и предотвратили угрозу распространения огня на соседние здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за пожара временно перекрывали проезд по автодороге Меридиан, так как сильный дым мешал проезду транспорта.