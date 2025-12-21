Жителей Курганской области предупредили об отключении телевидения и радио

В Курганской области с 22 по 28 декабря возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования»,— указано в сообщении РТРС. При этом там допустили, что часть запланированных работ может быть отменена из-за плохой погоды.

Согласно публикации, отключены могут быть программы первого и второго мультиплекса. В их числе «Первый канал», «Россия 24», НТВ.