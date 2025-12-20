Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Омской области

На трассе «Тюмень—Омск» произошло ДТП с участием большегруза Volvo, автобуса, двух КамАЗов и легкового автомобиля Toyota. Погибли водитель и пять пассажиров автобуса. Несколько человек госпитализированы.

Как сообщила прокуратура Омской области, водитель большегруза выехал на встречную полосу для обгона снегоуборочной техники. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находились девять пассажиров. После этого произошло столкновение с легковушкой и двумя КамАЗами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).