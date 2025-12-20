Под Волгоградом два корпуса заброшенной больницы продают почти за 6 млн

В Волгоградской области выставлены на торги здания хирургического и терапевтического отделений закрытой больницы в городе Калаче-на-Дону. Аукцион запланирован на 21 января 2026 года, указано на ГИС «Торги».

Администрация Калачевского района оценила хирургическое отделение в 3,1 млн руб. Шаг аукциона 155 тыс. руб. (5%). Размер задатка для участия в торгах 310 тыс. руб. (10%). Кирпичное здание, построенное в 1947 году, имеет площадь 896,2 кв. м и располагается на участке площадью 7,3 тыс. кв. м. Оно давно не эксплуатируется и нуждается в капитальном ремонте, коммуникации не подключены.

V1.RU пишет, что объект уже предлагался к продаже осенью 2025 года по цене 2,99 млн руб., с минимальной ценой в 1,45 млн руб.

Терапевтическое отделение, также построенное в 1947 году, предлагают приватизировать за 2,59 млн руб. Его площадь составляет 638 кв. м. Дополнительная информация о состоянии здания в документации не приводится.

