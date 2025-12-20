Волгоград попал в антирейтинг по росту неликвида в новостройках

Волгоград вошел в десятку городов-миллионников, где объем нераспроданного жилья в новостройках увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в газете «Известия» со ссылкой на исследование проекта «Движение.ру», основанном на данных ЕИСЖС.

В список городов, помимо Волгограда, вошли Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск и Пермь. Анализ показывает, что в этих городах строительство опережает продажи, что может привести к перенасыщению рынка.

Эксперты предупреждают: текущая ситуация может вызвать сложности с открытием эскроу-счетов и повысить стоимость проектного финансирования. В крупных городах России к 2025 году доля проданного жилья от общего объема строительства, вероятно, не превысит 70%.

Специалисты «Движение.ру» пояснили, что соотношение объема продаж к объему строительства показывает, насколько застройщики могут снизить затраты на проектное финансирование. Если этот показатель ниже 70–80%, это может указывать на возможные проблемы с погашением долгов из-за высоких процентных ставок и недостаточного наполнения эскроу-счетов.

Нина Шевченко