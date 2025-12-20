В Астрахани умер общественник Расул Даулетов в возрасте 27 лет

В Астрахани в возрасте 27 лет умер общественник Расул Даулетов. Его нашли в своей квартире мертвым спустя несколько дней. О его смерти сообщил председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“» Альберт Сарбалаев.

По словам господина Сарбалаева, Расул Даулетов был одним из основателей Астраханского регионального отделения «Содружества». Он внес значительный вклад в развитие организации и поддержку выпускников детских домов. «Расул был человеком неравнодушным, принципиальным и искренне преданным делу защиты прав и поддержки выпускников детских домов. Его вклад в становление Содружества, развитие регионального сообщества и помощь людям навсегда останется в нашей памяти и в истории организации»,— сказал Альберт Сарбалаев.

Расул Даулетов родился 25 мая 1998 года в Астрахани. Учился в школе-интернате №2 с 2006 по 2015 год, затем поступил в Астраханский социально-педагогический колледж, который окончил в 2019 году. В том же году Расул поступил в Астраханский государственный университет, где получил диплом по специальности «Журналистика».

Нина Шевченко