Лавров: РФ и страны Африки обсуждают создание безопасных логистических цепочек

Россия и страны Африканского континента заинтересованы в создании финансовых и логистических цепочек, которые позволят обеспечить надежное взаимодействие сторон в условиях санкционного давления извне. Такую позицию участники второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка зафиксировали в итоговом коммюнике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

«Значительное внимание уделено задачам укрепления независимости, прежде всего в экономической сфере»,— сказал министр, комментируя содержание итогового коммюнике.

Он уточнил, что стороны «договорились о создании условий, дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сфере».

Особое внимание в части практического сотрудничества в этом документе уделено созданию финансовых, логистических, межбанковских цепочек, которые позволят «защитить торгово-экономическое, инвестиционное партнерство от незаконных односторонних санкций».

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась в Каире в эти выходные. По итогам заседаний стороны подписали совместное коммюнике, в котором среди прочего обозначили договоренность укреплять сотрудничество в области безопасности.