Ремонт теплосетей Нариманова за 900 млн рублей не решил проблему с отоплением

Зампред правительства Астраханской области Михаил Богомолов провел совещание с руководством Наримановского района и представителями теплоснабжающих организаций из-за неудовлетворительного качества подачи тепла в многоквартирные дома Нариманова. Несмотря на проведенные ремонтные работы стоимостью 900 млн руб., ситуация не улучшилась.

В Нариманове проживает 10 тыс. человек. С началом отопительного сезона 2024 года более 2 тыс. жителей остались без отопления. Там произошло более 40 коммунальных аварий, из-за чего 56 не отапливались. В сентябре 2025 года возбуждены уголовные дела в отношении врио главы Нариманова Ольги Кудряшовой за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и и. о. гендиректора организации, с которой заключались договоры на замену трубопровода, по той же статье. В январе директору МУП «Теплоснабжение» предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По словам главы Наримановского района Дмитрия Курьянова, основная причина проблемы заключается в разбалансировке гидравлического режима теплоносителя в сетях. Он пояснил, что нарушение параметров подачи тепла происходит из-за несанкционированной установки насосного оборудования отдельными потребителями.

По итогам совещания Михаил Богомолов дал распоряжение администрации Нариманова выполнить гидравлический расчет городских теплосетей. Целью расчета является выявление участков системы, требующих корректировки.

Обследование должно быть завершено в течение недели, после чего будут разработаны меры по нормализации теплоснабжения города.

