Две против одной

Пятый матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги между клубами «Салават Юлаев» и «Ак Барс» закончился в пользу казанцев, 1:2. Это четвертая победа подопечных Анвара Гатиятулина над уфимской командой. Общий счет по сумме пяти матчей — 10:16, впереди «Ак Барс».

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ В середине второго периода подрались Михаил Фисенко ("Ак Барс") и Джек Родуолд ("Салават Юлаев", оба в центре кадра, лежат на льду)

За эту неделю клубы встретились во второй раз. Первая игра прошла 16 декабря, когда команды вернулись с девятидневной паузы на игры сборной России. В Казани местные хоккеисты не оставили шансов игрокам из соседней республики — 6:3.

«Салават Юлаев», в этом сезоне борющийся за попадание в Кубок Гагарина, жаждал реванша. Принципиальность встречи подчеркнула пресс-служба «юлаевцев», которая более чем за семь часов до начального вбрасывания констатировала: билетов нет. Впрочем, уфимская публика, несмотря на тяготы первой половины чемпионата, готова создать аншлаг на матче с любым соперником: как с «Ак Барсом» или СКА, так и с «Сибирью» или «Адмиралом».

«Ак Барс» решает противоположные задачи — татарстанский клуб хоть и отстает от лидирующего магнитогорского «Металлурга», но имеет значительный задел перед омским «Авангардом», который занимает третье место. Однако казанцы сыграли на несколько матчей больше основных конкурентов.

Перерыв между очным противостоянием Казань и Уфа заполнили гостевыми матчами с командами Западной конференции: «Салават Юлаев» на удивление справился с одним из лидеров Запада череповецкой «Северсталью» (1:2), а «Ак Барсу» оказался не по зубам санкт-петербургский СКА (3:2).

Очередное «Зеленое дерби» на льду «Уфа-Арены» началось с инициативы хозяев. Например, на пятачке проявлял активность и бросал защитник Ярослав Цулыгин. Однако позиционным атакам и быстрым входам в чужую зону не хватало завершения. Казанцы атаковали реже, но метче, а к середине первого периода перехватили преимущество. На 11-й минуте это вылилось в заброшенную шайбу. Нападающий Михаил Фисенко выиграл борьбу за воротами «юлаевцев» и, выкатившись к правому углу зоны уфимцев, отпасовал на «свободный лед» между кругом вбрасывания и синей линией. Защитник Степан Фальковский обработал передачу и кистевым броском со средней дистанции отправил шайбу в дальний левый угол. Вратарь Семен Вязовой едва ли мог спасти ворота, ведь обзор ему перекрыли нападающий соперника Брендон Биро и свой же защитник Сергей Варлов. Для Фальковского этот гол второй в сезоне, первый был забит 14 октября в те же ворота того же «Салавата Юлаева».

Пропущенная шайба не обескуражила уфимцев. Хоть спустя менее полутора минут хозяева остались в меньшинстве, вчетвером «Салават Юлаев» отбился, а великолепная игра Вязового приободрила трибуны. За 20 секунд до выхода пятого уфимца защитник гостей Никита Лямкин бросил от синей линии с правого борта. Вязовой, вновь перекрытый трафиком своих и чужих игроков, вынужден был обивать шайбу перед собой. Подхвативший ее на пятачке Фисенко не стал добивать, вместо этого отпасовал направо. Шайба попала в коньки его партнера Ильи Сафонова и откатилась назад Артему Галимову, который был готов сходу делать счет 0:2. Нападающий так и попытался сделать — бросил в касание, однако Вязовой, который, казалось, был уже отыгран, прыжком в футбольном стиле поймал шайбу в ловушку. На повторе оказалось, что в момент броска казанскому форварду помешал уфимский нападающий Владислав Ефремов. Галимову от нереализованного шанса оставалось лишь улыбаться.

До конца периода счет не изменился, 0:1.

Вторая двадцатиминутка началась с удалений в составах обеих команд — одновременно на скамейках штрафников оказались нападающие Александр Жаровский у «юлаевцев» (за выброс шайбы) и Михаил Фисенко у гостей (за задержку соперника). Игра «четыре на четыре» прошла «ровно», но уже на четвертой минуте «Салават Юлаев» получил первое большинство. Самый острый момент создали Владислав Ефремов и Максим Кузнецов, пытавшиеся затолкать шайбу в ворота Тимура Билялова с близкого расстояния, но голкипер казанцев поймал шайбу намертво.

До середины второго периода опасных эпизодов возле тех и других ворот не было. Зато форвард Джек Родуолд и неоднократный участник опасных моментов Михаил Фисенко сумели развлечь публику кулачным боем: на исходе восьмой минуты они сцепились в центре площадки. Казанец и уфимский канадец, сбросившие краги на лед, упали на него же. Одинаково выступление игроков оценили и судьи, назначив обоим по четыре минуты штрафа за грубость.

Казалось, что отсутствием двоих игроков лучше воспользовались казанцы — их защитник Илья Карпухин с правой точки вбрасывания в одно касание замкнул поперечную передачу, попав в ближний угол, и принял поздравления от партнеров. Но главный тренер хозяев Виктор Козлов был уверен, что шайбу засчитывать нельзя — его точку зрения подтвердил видеоповтор, показавший офсайд перед броском Карпухина. Шайбу защитника судьи отменили.

До конца периода Родуолд снова удалился, но «Салават Юлаев» снова отбился в меньшинстве за счет самоотверженной игры Сергея Варлова и действий Семена Вязового. А в конце двадцатиминутки башкирский клуб получил лучший шанс отыграться — преимущество «пять на три» после удалений Алексея Пустозерова и Ильи Карпухина. Большинство вылилось в моменты, но сначала Егор Сучков не сумел переиграть Тимура Билялова в ближнем бою, затем Денис Ян не смог замкнуть передачу под бросок в пустой угол (в последний момент ему помешал Дмитрий Кателевский), вскоре Джек Родуолд попал в щиток голкиперу, а Ярослав Цулыгин бросил выше ворот.

С удалений начался и третий период: за первые четыре минуты команды получили в общей сложности восемь минут штрафа, но к голам это не привело.

Судьба матча решилась в последнюю пятиминутку. нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прорвался по правому борту в зону «юлаевцев» и, заложив вираж в углу, отпасовал к синей линии подключившемуся Кириллу Семенову. Семенов сделал наброс на пятачок, где шайба, заметавшись перед воротами, оказалась в клюшке форварда Александра Барабанова, который был расторопнее и Семена Вязового, и Алексея Василевского и закатил шайбу в пустой угол, 0:2. В активе Барабанова 29 очков в 38 матчах — 8+21 по системе «гол плюс пас».

В концовке периода тренерский штаб хозяев не стал брать 30-секундный тайм-аут для решающего штурма, но все же решился заменить вратаря на шестого полевого игрока. Это могло привести к третьей пропущенной шайбе, но оборона «Салавата Юлаева» смогла отбить атаки «Ак Барса» на пустые ворота. А за 15 секунд до сирены для уфимских болельщиков засияла надежда — с передач Артема Пименова и Максима Кузнецов забил Владислав Ефремов. После броска Пименова шайба угодила в щиток Билялова и отрикошетила от борта. Отреагировав на отскок, находвшийся у правой штанги ворот «Ак Барса» Кузнецов рукой «приземлил» шайбу на лед и из-за спины отдал на пятачок, где Ефремов выиграл борьбу с двумя защитниками и вратарем соперника, 1:2. Это восьмой гол Ефремова в нынешнем розыгрыше КХЛ.

У «Ак Барса» теперь 52 очка после 39 матчей, клуб остался на втором месте в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 баллами в 37 матчах занимает девятую строчку. Ближайшие два матча уфимцы сыграют дома — 23 и 25 декабря соперником «Салавата Юлаева» будет хабаровский «Амур», опережающий башкирскую команду на одно очко. «Ак Барс» 27 декабря примет челябинский «Трактор».

Идэль Гумеров