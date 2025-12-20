Тренер «Молота» извинился перед болельщиками за проигрыш

Во втором матче домашней серии игр чемпионата ВХЛ «Молот» уступил тюменскому «Рубину» 0:4. Это второе поражение подряд для пермской хоккейной команды на своем льду.

Главный тренер ХК «Молот» Альберт Мальгин принес извинения за такой результат. «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Это была, можно сказать, худшая игра нашей команды за последнее время. Сегодня ничего толком не получалось. Я думаю, что это психологический вопрос, связанный с нашими внутренними делами. Поэтому это сказывается на результате. Но это не складывает с меня полномочий. И я всегда говорю: выигрывает команда, проигрывает тренер», - прокомментировал наставник клуба.

«Молот» покинул зону плей-офф из шестнадцати лучших команд и следующую игру проведет 22 декабря против ХК «Зауралье» в Перми.