Волейболистки «Динамо» обыграли «Ленинградку» в полуфинале Суперкубка России

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал победу над командой «Ленинградка» в полуфинальном матче Суперкубка России со счетом 3:0.

Казанская команда превзошла соперника по блокам (13–4) и атакам (47%против 29%). Наибольшее количество очков в составе победителей набрала доминиканская диагональная Гайла Гонсалес — 23 очка.

Финальный матч Суперкубка России, в котором «Динамо-Ак Барс» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Заречье», состоится 21 декабря. Начало игры запланировано на 20:30 мск.

Влас Северин