На охрану объектов Марийского государственного университета на 2026 год выделили 88,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На охрану объектов МарГУ в 2026 году выделили 88,4 млн рублей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ На охрану объектов МарГУ в 2026 году выделили 88,4 млн рублей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит организовать постовую охрану, обслуживание технических средств, реагирование на тревожные сигналы и обеспечение порядка во время массовых мероприятий на 33 объектах университета, включая учебные корпуса, общежития, столовую и спортивный лагерь.

Заказчиком выступает сам университет.

Влас Северин