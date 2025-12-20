На охрану объектов МарГУ в 2026 году выделили 88,4 млн рублей
На охрану объектов Марийского государственного университета на 2026 год выделили 88,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит организовать постовую охрану, обслуживание технических средств, реагирование на тревожные сигналы и обеспечение порядка во время массовых мероприятий на 33 объектах университета, включая учебные корпуса, общежития, столовую и спортивный лагерь.
Заказчиком выступает сам университет.