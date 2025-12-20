Автомобиль и восемь мотоциклов сгорели при пожаре в Удмуртии

Восемь мотоциклов, два квадроцикла и один автомобиль сгорели при пожаре в гаражном кооперативе на ул. Подлесной в Воткинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания — почти 190 кв. м.

Пожар произошел вечером 19 декабря. 20-летний водитель проводил сварочные работы лонжеронов — силовых элементов кузова автомобиля — «ВАЗ 2115». Закончив процесс, он снял маску и увидел, что горит полка багажника.

«Он открыл двери и начал закидывать огонь снегом. Из-за притока кислорода пламя в считанные секунды стало охватывать помещение, а через окно перекинулось в соседний гараж,— говорит дознаватель ведомства Артур Двинских.— Ему на помощь пришел очевидец с огнетушителем, но потушить самостоятельно возгорание им не удалось».

Пожарных вызвали очевидцы. Пожар уничтожил восемь иностранных мотоциклов, в их числе байки марок BMW и Honda, два квадроцикла и автомобиль, на котором проводились сварочные работы. Повреждена внутренняя отделка двух гаражей. К ликвидации возгорания привлекались 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.