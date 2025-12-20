Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лыжники из Татарстана завоевали две медали на четвертом этапе Кубка России

Спортсмены из Татарстана завоевали две медали на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

Фото: Пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

В спринте классическим стилем Анастасия Фалеева стала серебряным призером. Бронзовую награду на этой же дистанции получил Сергей Адашев.

Влас Северин