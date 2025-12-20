В воскресенье, 21 декабря, на территории Татарстана пройдет небольшой снег и мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, гололед, а ночью и утром — туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 21 декабря в Татарстане ожидаются снег, метель и до -20 градусов

Температура воздуха ночью составит от -20 до -3 градусов, днем прогреется до показателей от -5 до 0 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная.

В Казани ночью и днем пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температура составит от -6 до 0 градусов. В отдельных районах ожидается метель и гололед, а на дорогах — гололедица.

