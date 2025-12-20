Банки взяли «российский след»

Банки Армении и Сербии ужесточили контроль за счетами россиян. А в Казахстане, Таджикистане и Омане усилили индивидуальные проверки транзакций, пишет РБК. В этих государствах также увеличилось число возвратов и отказов по операциям в долларах и евро. Тенденцию подтверждают собеседники “Ъ FM”. Новые требования затронули граждан и компании, которые связаны с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Сложности стали возникать после того, как в начале декабря Евросоюз включил страну в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег, рассказал руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Иван Тихоненок: «3 декабря Еврокомиссия приняла предварительное решение внести нас в черный список. Через полтора-два месяца пройдет процедура согласования. В Евросоюзе уже нет сомнений, учитывая наши "теплые" отношения.

Поэтому все банки, через которые проходят платежи как в евро, так и в иных валютах, и в базисе есть российский след, будь то корпоративный платеж в компании с бенефициаром из РФ, подлежат усиленному контролю. Потому что черный список — это не запрет на операции, как многие понимают, а требование к банкам предъявлять максимальное внимание при проведении подобных трансакций».

При этом ведущий мировой орган, который борется с отмыванием денег, —FATF — хотел вписать Россию в свой черный список еще в 2022 году. Включать страну в подобную базу не стали после протеста государств БРИКС. Но через год Межправительственная комиссия приостановила ее членство в организации. После недавнего решения Евросоюза проблема с расчетами у россиян продолжит ухудшаться, считает управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин: «Проблемы с расчетами по резидентам России в международных банках наблюдаются достаточно давно. Европейский союз еще больше усложнил жизнь не только для частных клиентов, которые осуществляют платежи за рубежом, но и для компаний, бенефициарами и акционерами которых являются держатели российских паспортов.

На практике проверок клиента станет еще больше: источник доходов, трансакции, которые он осуществляет, движение капиталов — маршрут. Теперь российский клиент, вне зависимости от его бизнес-профайла, от его целей и задач в любом случае будет проходить усложненный комплаенс в банке. Конечно, в большей степени речь идет об европейских институтах. Наибольшим вниманием будут пользоваться именно расчеты в дружественных валютах — дирхам, юань, рубль».

Собеседники “Ъ FM” опасаются, что внимание служб финансового контроля в зарубежных банках может распространиться даже на незначительные переводы. Речь идет о суммах от €5 тыс. до €10 тыс.

Ангелина Зотина