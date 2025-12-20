Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере СМИ

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере СМИ. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сведения о регистрации ИП были поданы в ФНС 19 декабря. В качестве основного вида деятельности указано «представление в средствах массовой информации», а в качестве дополнительного — «деятельность в области фотографии», сообщило агентство. Из документов следует, что господин Ефремов до этого дважды регистрировался как индивидуальный предприниматель — в 2010 и в 2012 годах. Однако оба ИП прекратили свою деятельность.

Михаил Ефремов в апреле вышел из колонии в Белгородской области по УДО. Там он содержался под стражей более четырех лет. В 2020 году Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил восемь лет лишения свободы.