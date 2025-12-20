Картину Пикассо разыграют в лотерею

Картину Пабло Пикассо стоимостью в €1 млн разыграют в формате лотереи. Речь о полотне «Голова женщины» 1941 года. На холсте изображена возлюбленная испанского художника Дора Маар. Всего аукционный дом Christie's совместно с Фондом Пикассо продаст 120 тыс. билетов. Цена каждого — €100. Победитель определится уже 14 апреля 2026 года. Весь доход от продаж пойдет на борьбу с болезнью Альцгеймера. В 2013-м и в 2020-м те же организаторы разыгрывали в лотерее картины Пикассо.

Итоговая прибыль в разы превысила рыночную стоимость полотен, напоминает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Проведение лотереи, в которой разыгрывается произведение искусства, причем такого знакового художника, — очень любопытная идея. Полотно имеет четкую ценность на рынке, и его можно перепродать. Странно, что идею лотереи эксплуатирует только дом Christie's.

Может быть, у них есть какие-то эксклюзивные права, или никто другой не решается на такие достаточно импульсивные действия. Для чего это делается вполне понятно: полотно "Изображение Доры Маар" 1941 года оценивается приблизительно в $1 млн, если бы оно выходило на открытый аукционный рынок, а в результате лотереи при покупке всех билетов устроители получат $12 млн. Понятно, что главное здесь — прибыль. Людям интересно, это привлекает внимание, естественно, даже большее, чем просто продажа с аукционов. Поэтому тут и паблисити, и прибыль — все сводится воедино».

Из-за санкций граждане России не могут вывозить из ЕС любые вещи, цена которых превышает €300. Тем не менее, чисто теоретически участие россиян в лотерее возможно, говорит гендиректор группы компаний «Арт-Консалтинг» Денис Лукашин: «Россияне чаще всего напрямую не взаимодействуют с продающими организациями. Они в основном действуют через представителей. Поэтому их участие сложно будет каким-то образом зафиксировать или идентифицировать. Поэтому такое участие возможно. Интерес русских олигархов, меценатов и коллекционеров к западным художникам на самом деле очень слабый. Причина — традиции, так как у себя на родине ценится национальное искусство. Спрос на подобные предметы крайне мал.

Были введены санкции против большинства состоятельных российских бизнесменов. Ограничения обращены и на их имущество. Несколько раз были прецеденты, когда во фрипортах арестовывали картины и художественные ценности. Сейчас русские очень аккуратно взаимодействуют с подобными предметами. Поэтому русский бизнес, наши меценаты, коллекционеры и олигархи вряд ли будут связываться с подобного рода предметами. Каковы перспективы такого формата аукционов в России? Тема благотворительных аукционов у нас не очень зашла, потому что Россия все-таки достаточно закрытая от внешнего мира страна, люди очень не любят демонстрировать свои денежные успехи, ресурсы и инвестиции, поэтому я думаю, что у нас пока эта тема не приживется».

Крупнейший благотворительный аукцион в России прошел в феврале 2025-го, свои работы на него выставили художники из Нижнего Новгорода. Всего организаторам удалось собрать 16,5 млн руб., средства направили на помощь детям с инвалидностью.

