В Татарстане за год сократилась доля молодых исследователей

Доля молодых исследователей в возрасте до 29 лет в Татарстане за год снизилась с 26% до 24%, что привело к ухудшению позиций республики в национальном рейтинге научно-технологического развития. Об этом сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана.

Татарстан сохранил место в тройке лидеров, однако наблюдается «проседание» по показателям «Среда для ведения наукоемкого бизнеса» и отсутствию динамики в «Среде для работы исследователей». Снижение доли молодых ученых привело к падению республики с 35-го на 53-е место, а оценка по данному блоку снизилась со 100 до 21 балла.

Рифкат Минниханов предложил министерству науки и образования республики совместно с министерством молодежи и ректорским корпусом провести анализ негативной тенденции и разработать предложения по улучшению ситуации.

Влас Северин