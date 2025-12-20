В Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве

В Белгородской области женщина погибла при подрыве взрывного устройства. ЧП произошло в районе села Безлюдовка Шебекинского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор также написал о раненом в городе Шебекино. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, после мужчину транспортировали в городскую больницу № 2 Белгорода.

За последние сутки ВСУ нанесли удары по городу и его округу четырьмя боеприпасами и 12 беспилотниками. Восемь из дронов были сбиты, сообщал господин Гладков. Удары пришлись по селам Белянка, Графовка, Муром и Новая Таволжанка.