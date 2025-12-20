Пензенское правительство определило районы с самыми низкими зарплатами граждан

В Пензенской области наиболее низкие доходы населения зафиксированы в Неверкинском районе, где средний показатель составляет 30 тыс. руб. Такие данные приведены в постановлении правительство региона об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

В список территорий с уровнем оплаты труда ниже 40 тыс. руб. также вошли Пензенский, Сосновоборский, Шемышейский и Вадинский районы. Лидерами по уровню заработной платы стали Заречный (68,4 тыс. руб.), Нижнеломовский район (64,7 тыс. руб.) и областной центр — город Пенза (63,8 тыс. руб.). В Кузнецке средняя зарплата составила 49,8 тыс. руб.

Согласно региональной программе, большинство жителей Пензенской области получают зарплату ниже средней по стране. Только 18,8% работающих пензенцев зарабатывают больше 99,4 тыс. руб. до вычета налогов, а доля сотрудников с доходом, в два раза превышающим среднероссийский уровень, составляет 2,5%.

Нина Шевченко