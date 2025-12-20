Электропоезда «Финист» заменят рельсовые автобусы на маршруте Оренбург — Уфа

Южно-Уральская железная дорога сообщила о запуске электропоездов «Финист» на различных направлениях. В частности, они заменят рельсовые автобусы на маршруте Оренбург — Уфа.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Направление является популярным у жителей двух соседних регионов. В текущем году маршрут Уфа — Оренбург — Уфа перевез около 260 тыс. человек, что сопоставимо с показателем за весь 2024 год.

Новые электропоезда оснащены удобными креслами с портами для зарядки, откидными столиками, а также современными системами климат-контроля и очистки воздуха.

Андрей Сазонов