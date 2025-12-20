Патриарх наградил главу «Транснефти» Токарева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 75-летием президента ПАО «Транснефть», председателя попечительского совета Императорского православного палестинского общества Николая Токарева. По случаю персонального праздника и за заслуги перед страной он наградил его орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.

Письмо патриарха опубликовали на сайте Русской православной церкви. В нем глава РПЦ также поблагодарил господина Токарева за поддержку церковных инициатив. Отдельно он упомянул помощь главы «Транснефти» в строительстве комплекса «Новый Херсонес» в Крыму.

«Полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени), дабы вы стали полным кавалером этого ордена», — написал патриарх Кирилл.

Орденом Сергия Радонежского награждаются священнослужители, государственные и общественные деятели за укрепление мира и дружбы между народами. Награда имеет три степени. Орден I степени делают из латуни с позолотой и холодной эмали.